Scandone, ipotesi Totè per il roster futuro C'è anche Zanotti nelle idee biancoverdi. Su Biligha concorrenza di tanti club, non solo italiani

La Sidigas Avellino valuta le pedine nazionali per confermare la strategia di mercato, definita nei primi giorni di off-season. L'idea era quella di inserire Giampaolo Ricci nel roster 2019/2020, ma con il diniego del lungo capitolino, che ha preferito la Virtus Bologna dopo l'uscita dalla Vanoli Cremona, la Scandone sembrava orientata ad inserire un italiano in più nel reparto esterni, ma ci sono ancora potenziali jolly per restare nel percorso intrapreso senza determinare un cambio radicale nelle scelte.

Difficile arrivare a Paul Biligha e puntare ad un suo ritorno in Irpinia. Almeno per il momento, la Sidigas non sembra in pole sul lungo perugino, che piace a Brescia, ma anche all'estero. La dirigenza irpina pensa a Simone Zanotti, reduce da una buona stagione a Pesaro (fece malissimo ad Avellino nella gara di ritorno giocata alla Vitrifrigo Arena), ma soprattutto a Leonardo Totè. Con un passato nelle Nazionali Under 20, l'ala di Negrar, cresciuto con la Scaligera Verona e la Reyer Venezia, ha giocato con l'Aurora Jesi nella stagione appena conclusa in Serie A2. Con Treier e Campogrande, la conferma dell'idea di gioventù e della fame nel roster irpino.

Finale Scudetto - Sassari trova il punto della parità nella serie con Venezia. Ieri sera, ecco il 2-2 con il risultato di 95-88. La Dinamo ha rischiato nel finale dopo aver guidato la sfida per larghi tratti. Domani, alle 20.45, sarà Gara 5 al Taliercio con sicura Gara 6 giovedì sera al PalaSerradimigni.

Foto: pagina ufficiale Instagram Leonardo Totè