Scandone, Claudio Mauriello sarà il nuovo presidente Come nel calcio anche nel basket. Un unico presidente per le realtà sportive cittadine

La Sidigas Avellino avrà un nuovo presidente. Sarà Claudio Mauriello, già presidente dell'Avellino, a ricoprire il ruolo il massimo dirigente della Scandone nella prossima stagione. Un'unica figura per le due realtà sportive cittadine, di proprietà del gruppo Sidigas. Effetto sorpresa nella nomina che sarà ratificata nelle prossime ore dal sodalizio biancoverde che prosegue nel lavoro sul mercato alla ricerca dell'italiano giusto per il roster futuro. La Scandone cerca un atleta nazionale capace di lavorare, con continuità, per tanti minuti sul parquet. Ipotesi Marco Giuri con l'intento di migliorare il pacchetto italiani, di superare il limite strutturale accusato nell'ultima stagione con i soli Ariel Filloy e Luca Campogrande a rendersi protagonisti in positivo nella serie dei quarti Scudetto con l'Olimpia Milano. Si confermano le idee dal nome Simone Zanotti e Leonardo Totè per il reparto lunghi.

Finale Scudetto - L'Umana Venezia vince Gara 5 con il risultato di 78-65. Ko per il Banco di Sardegna Sassari con coach Gianmarco Pozzecco da parole fortissime nella conferenza stampa post-gara. È il punto che vale il match-point ai lagunari in chiave tricolore. Nel match guidato dalla Reyer sin dalle prime battute, spicca Austin Daye, autore di 20 punti, con Stefano Tonut a sostenere il californiano. Domani, alle 20.45, sarà Gara 6 con Sassari obbligata al successo per portare tutto alla bella.