Scandone, è il giorno del consiglio di amministrazione L'iscrizione passa per la ricapitalizzazione. Nomina del nuovo presidente del club

E' il giorno del consiglio di amministrazione, tanto atteso, in casa Sidigas Avellino. Dopo le verifiche della Commissione Tecnica di Controllo (ComTec), è emersa la necessità della ricapitalizzazione per dare stabilità al progetto societario. Un milione di euro per confermare, senza dubbi, la Scandone in massima serie. L'iscrizione al campionato passa per l'intervento deciso da parte della proprietà che, nel cda, convocato per oggi, alle 16, al PalaDelMauro, è chiamata a definire anche l'organigramma. Claudio Mauriello sarà nominato presidente del club, con il ruolo assunto dall'avvocato irpino anche in ambito calcistico per il gruppo Sidigas.

Il lavoro sottotraccia del direttore sportivo, Nicola Alberani, prosegue e indica una certa serenità per il futuro. La pista per il nucleo stranieri resta DeAndre Lansdowne. Per il blocco italiani, l'obiettivo numero uno è Marco Giuri che può creare una sorta di staffetta con Ariel Filloy. Il neo-campione d'Italia in Irpinia, l'italo-argentino di rientro in Laguna. Ecco la prospettiva di mercato con il roster biancoverde che presenta già gli ingressi di Brandon Taylor, Jeremy Chappell e Kasper Treier che hanno raggiunto Luca Campogrande e Lorenzo D'Ercole nel potenziale scenario futuro che attende garanzie dal consiglio di amministrazione: passo decisivo per l'annata 2019/2020.