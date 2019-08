Avellino, addio al Professore Capolupo Storico docente della Scuola Media Enrico Cocchia. Figura di spicco per lo sport avellinese

Grave perdita per lo sport avellinese. Si è spento Franco Capolupo, storico docente di educazione fisica della Scuola Media "Enrico Cocchia" di Avellino, istruttore di diverse discipline sportive, determinante per la crescita degli atleti e delle società irpine e, in precedenza, atleta e ginnasta. Dal gran carattere, come lo ricorderanno gli alunni e le famiglie che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo per la passione sportiva, offerta nelle ore scolastiche, ma non solo (nel pomeriggio, nella palestra della scuola "Cocchia" si tenevano costantemente tornei di pallavolo e pallacanestro tra le varie sezioni dell'istituto con evento conclusivo a fine anno), Capolupo fu tecnico di Giacomo Del Mauro. Il suo impegno è legato anche alla Scandone e al basket irpino.

Con un post su Facebook, ecco il ricordo del dottor Gennaro Bellizzi, in passato medico sociale del club biancoverde: "Ci ha appena lasciati, improvvisamente, il caro Prof. Franco Capolupo, un altro pezzo della Scandone eroica, quella che dalla serie D, in sei anni raggiunse la B di Eccellenza fra il 1983 e il 1989. Fu innanzitutto il preparatore atletico con coach Bardini, ma nella logica del servizio totale alla Scandone funse anche da accompagnatore ufficiale e da speaker al Palazzetto (suo il racconto della vittoria col Matera, spareggio per la promozione in B1). Celeberrime le partite a tressette, con Menotti Sanfilippo, Enzo Parisi e Ciro Petretta in albergo prima delle gare in trasferta (e che trasferte, rigorosamente in pullman da Marsala a Gorizia). Uno dei testimoni concreti del fatto che la Scandone fosse nata ben prima del 2000: che Dio ti abbia già accolto caro, indimenticabile Prof".