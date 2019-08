Scandone, fine dei giochi. Wild card per Avellino in Serie B La prosecuzione è al limite dell'impossibile per debiti e lodi successivi

In Serie A2 e in Serie B, è il primo vero weekend di test prestagionali. A Scafati, il memorial Mangano-Lamanna con il club dell'Agro che ospita la Juvecaserta. La Virtus Arechi Salerno ha sostenuto uno scrimmage contro la Cestistica Benevento. Il Napoli Basket fa visita in giornata a Scauri, team che, per la prima giornata della Serie B 2019/2020, ospiterà la Scandone, anzi dovrebbe ospitare perché il club biancoverde è rimasto fermo al palo e, soprattutto, appare destinata alla morte.

Spostare la fideiussione della Lega A alla Lega B: questa l'ultima soluzione presentata dall'avvocato Claudio Mauriello che, citando erroneamente la Lega B nella conferenza stampa di ieri, faceva riferimento alla LNP (la Lega Nazionale Pallacanestro che organizza il campionato di Serie B), ma appare come un ultimo disperato tentativo per una società piena di debiti e con la prospettiva dei lodi. La prosecuzione dell'attività sportiva per la società nata nel 1948 è al limite dell'impossibile per la massa debitoria attuale e futura.

La città di Avellino in Serie B con una wild card: questo lo scenario in extremis per una soluzione nuova o legata al Basket Club Irpinia, già iscritta alla Serie C Gold. Intanto, scorrono i titoli di coda sulla storia della società che ha rappresentato l'Irpinia nell'elite del basket nazionale e internazionale.