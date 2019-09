La Scandone è salva e in Serie B: parere positivo della LNP Manca solo la ratifica della FIP. Ora toccherà alla Sidigas chiarire la prospettiva tecnica

La Lega Nazionale Pallacanestro ha dato parere positivo alla garanzia di 40mila euro prodotta dalla Società Sportiva Felice Scandone 1948 per la partecipazione al campionato di Serie B. Il versamento, che sostituisce di fatto la fideiussione, è stato ritenuto valido nella riunione della LNP, tenuta a Bologna. Manca solo la ratifica della Federazione Italiana Pallacanestro. Un atto che, a questo punto, appare formale dopo l'ok della Lega, che ha definito come idonea la pratica del club irpino per l'iscrizione al torneo. Confermato, quindi, quanto presentato in mattinata dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Ora alla Scandone e alla proprietà Sidigas toccherà programmare la stagione di Serie B 2019/2020 dopo mesi di silenzio con lo smacco dell'autoretrocessione nella terza serie del basket. Ad oggi, la società è priva di staff tecnico e roster e resta piena di debiti con lodi di agenti e giocatori da affrontare nei prossimi mesi. Sembra aprirsi un anno di piena transizione con l'unico obiettivo della conferma nella categoria.