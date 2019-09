Scandone, tempi strettissimi. Festa: "Notizie? Spero positive" Dalla fiducia alla speranza. Anche il primo cittadino non è più certo, ma attende il weekend

"I tempi sono strettissimi. Auspico che in questo weekend possano giungere notizie, sperando che siano positive". Dalla fiducia alla speranza. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Da Palazzo di Città sulla Scandone non emergono certezze, anzi. Il primo cittadino augura novità positive per la società cestistica irpina. Nelle scorse ore, l'amministrazione comunale ha sottolineato i mancati pagamenti, della Sidigas e della Scandone, relativi al mutuo PalaDelMauro: "Ci sono degli atti precedenti. - ha spiegato Festa - Convenzioni, affidamenti, sui quali, giustamente, i dirigenti non potevano far finta di nulla. Sono state sottoscritte due note da parte del dirigente alle finanze, il dottore Marotta, e da parte del dirigente al patrimonio, il dottore Cicalese, che hanno ricordato quanto previsto nelle convenzioni. C'è stato anche il credito sportivo che ci ha diffidato a pagare i soldi del mutuo accedendo alla fideiussione. Quindi, queste questioni non attengono, ovviamente, alla politica, ma agli atti amministrativi. È chiaro che, invece, la politica, nell'ambito del totale rispetto delle norme, deve trovare soluzioni per garantire alla comunità la fruizione dello sport, ma altrettanto il rispetto delle regole perché, se lo chiediamo a qualsiasi altra categoria, va chiesto anche a chi pratica lo sport. Credo che gli uffici abbiano giustamente fatto il loro lavoro. Hanno segnalato alcune anomalie che non potevano fare a meno di segnalare, con atti ufficiali e scritti. Nel frattempo, a noi tocca il compito di provare a trovare soluzioni".