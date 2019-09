Salta la NewCo, la Scandone riparte prigioniera del paradosso Resta di proprietà Sidigas. Domenica la risposta del pubblico che sembra destinato alla divisione

L'ipotesi NewCo, almeno in queste ore, vola via e per la Società Sportiva Felice Scandone 1948 l'unica opportunità per proseguire l'attività sportiva è la risoluzione del lodo Bergamaschi, da 26mila euro, che garantisce la riapertura del mercato a 24 ore dalla chiusura dei tesseramenti (domani, venerdì mattina) per la prima gara di campionato, in programma domenica alle 18, al PalaBorrelli di Minturno contro il Basket Scauri. Il pagamento, a quanto pare, sarà nuovamente effettuato dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Sul fronte basket, la Sidigas resta ferma a Gara 5 dei quarti di finale Scudetto, giocata il 26 maggio scorso. Da lì, la proprietà biancoverde ha solo ratificato la doppia autoretrocessione dalla A alla B.

Di fatto, la Scandone appare pronta a ripartire, ma prigioniera di un paradosso. Dopo settimane di silenzio e colpi di coda last minute, è tutto pronto per un'ulteriore passaggio in extremis, garantito dall'amministrazione comunale, con il club che resta di proprietà della Sidigas. Dopo 7 stagioni da obiettivi d'elite nella massima serie, l'azienda di Gianandrea De Cesare rimane alla guida, solo in modo formale, del sodalizio nato nel 1948. A Gianluca De Gennaro, coach designato da settimane, toccherà allestire il roster in 24 ore. Con quali obiettivi? Solo allo scoccare del gong della chiusura tesseramenti, sarà chiara la prospettiva stagionale.

Nonostante sia scomparsa l'idea della NewCo, la Givova è pronta ad aiutare la Scandone con una sponsorizzazione, utile a coprire il nuovo sforzo dell'amministrazione comunale, ma da domenica arriverà la prima vera risposta dell'ambiente, sempre che davvero si giochi a Minturno. Se da una parte c'è la conferma della matricola e della denominazione, dall'altra il pubblico non sembra attratto dall'idea di seguire un club che non ha subito discontinuità societaria dopo quanto accaduto in estate con la doppia autoretrocessione. Saranno i numeri e i risultati a definire anche l'umore degli appassionati e il credito che sarà dato nel prossimo futuro alla nuova Scandone.