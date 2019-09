Scandone, si riparte: primo allenamento al PalaDelMauro Verso Scauri-Avellino, i ragazzi di coach De Gennaro hanno sviluppato la seduta con il roster

La Società Sportiva Felice Scandone 1948 ritrova il PalaDelMauro. Esattamente un anno fa, il club irpino era ospite di Darussafaka e Galatasaray per due test precampionato ad Istanbul. Nel pomeriggio, la Scandone ha sviluppato la prima seduta di allenamento e domenica scenderà in campo al PalaBorrelli di Minturno per sfidare Scauri. Tutto in emergenza per la squadra che sarà allenata da coach Gianluca De Gennaro e con Rodolfo Robustelli assistente, ma non è nulla rispetto a quello che ha rischiato il sodalizio nato nel 1948 fino a qualche ora fa, quando era in discussione la storia lunga 71 anni e che, invece, prosegue. L'operazione di salvataggio, seguita con attenzione e prodotta dal sindaco, Gianluca Festa, ha sortito l'effetto sperato: la possibilità di disputare almeno la terza serie nazionale dopo l'autoretrocessione estiva dalla Serie A.

Della proprietà Sidigas resta poco, anzi ormai non c'è più nulla. Il parquet è vuoto. Solo il marchio Givova garantirà le divise sociali per il campionato. La città attende qualche certezza in più sul futuro della società, ma dopo lo sforzo prodotto dall'amministrazione comunale appare evidente il margine per garantire sicurezza, per un anno di transizione. Verso Scauri, la tifoseria è già pronta: già definito il primo bus che raggiungerà il PalaBorrelli. Gli Original Fans accompagneranno, come fatto dal 1999 ad oggi, la società biancoverde sui parquet. Non resta che scoprire la squadra che, ovviamente, rischia tantissimo in avvio di campionato. L'ambiente è chiamato a sostenere il nuovo corso tecnico-sportivo anche nel ricordo di quello che è stata la Scandone fino a maggio scorso.

Il roster della Scandone Avellino 2019/2020: Del Regno, De Leo, Fucci, Marzaioli, Mengue, Migliorelli, Pappalardo, Rajacic, Scardino, Tronco, Ventrone.