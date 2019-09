Festa, Santoli, De Gennaro: E' una Scandone al 1000% Presentato in conferenza stampa il nuovo corso. E domenica è già campionato

La Scandone al 1000%. E' lo slogan del sindaco Festa che ha presentato in conferenza stampa il nuovo corso con coach De Gennaro e l'amministratore unico Gerardo Santoli.

"L’obiettivo è quello di arrivare a 1000 abbonati che investiranno la media di 100 euro e 100 imprenditori che investiranno la media di 1000 euro. Dobbiamo tornare quelli che eravamo, una società a trazione amarcord e per questo abbiamo contattato ex atleti ed ex dirigenti. Parliamo di stimati professionisti che si occuperanno della fase organizzativa e dirigenziale”.

Sui debiti pregressi e la nuova gestione c'è l'impegno da parte della Sidigas di gestire la fase fino al 26 settembre, dopodiché tutto farà capo alla nuova gestione. La Sidigas si è impegnata a gestire i lodi e le spettanze arretrate, impegni che sono scritti chiari nei bilanci. Intanto domenica si riparte. Sul parquet della Silva Group Basket Scauri comincia il campionato di Serie B.

La squadra è stata affidata a un irpino doc Gianluca De Gennaro. "Questa è la più grande vittoria che la Scandone potesse conquistare in questo momento. C'ho messo un attimo ad accettare. Siamo carichi, pimpanti e vogliamo fare bene. Voglia e grinta ne abbiamo da vendere, poi sarà il campo a parlare maa posso assicurare che abbiamo allestito il miglior roster possibile per le condizioni in cui siamo”.