Scandone, oggi era impossibile fare di più: Scauri vince 89-74 Serie B: esordio con sconfitta nel girone D. Squadra spinta dal pubblico come fosse l'esordio in A

Tutto secondo previsioni. La Scandone Avellino esce sconfitta dal PalaBorrelli di Minturno nella prima sfida nel nuovo ciclo in Serie B. Finale di 89-74 per il Basket Scauri sulla squadra di coach Gianluca De Gennaro, allestita in extremis, a ridosso della chiusura tesseramenti dopo l'estate della doppia autoretrocessione del rischio scomparsa. Impossibile chiedere di più al roster biancoverde, definito in poche ore e che ha raggiunto Minturno dopo poche sedute di allenamento. Spiccano Bianco, De Leo e Ondo Mengue nella prova del gruppo irpino, spinta sugli spalti, con la tifoseria guidata dagli Original Fans, come fosse stato l'esordio in Serie A. Per Avellino è cambiata la categoria, ma non la passione per la società che ha debuttato con sconfitta nel girone D di Serie B. Per i nuovi lupi, all'orizzonte, c'è la Stella Azzurra Roma. La squadra capitolina farà visita alla Scandone domenica, al PalaDelMauro, tornato casa da alcuni giorni.

Foto: pagina ufficiale Facebook Original Fans