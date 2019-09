Scandone in Serie B, alla scoperta del girone D Esordio con sconfitta a Minturno contro Scauri. Domenica, al PalaDelMauro, c'è la Stella Azzurra

Via ad un percorso. Dal PalaBorrelli di Minturno, è iniziata l'avventura della Scandone in Serie B. Dall'assenza di staff tecnico e roster all'allestimento della squadra, alla nomina del coach e alla preparazione della prima sfida di campionato. Venerdì il primo allenamento, sabato la conferenza stampa di presentazione del nuovo ciclo, domenica il primo match ufficiale, chiuso con una sconfitta, inevitabile, per i nuovi lupi. Parziali di 32-20, 23-18, 18-21, 16-15 per il complessivo 89-74 con cui il Basket Scauri ha superato il roster di coach Gianluca De Gennaro.

Andrea Albertini e Silvio Stanzani, rispettivamente con 21 e 18 punti, hanno guidato il gruppo pontino nella vittoria agevole sui biancoverdi (55-38 al 20'). Poco si poteva fare di più con una squadra appena definita in poche ore: ventello per Andrea Bianco (20 punti in 21 minuti), doppia cifra per Bruno Ondo Mengue (17) e Giuseppe De Leo (14), a sfiorarla Domenico Marzaioli (9). Vincenzo Ventrone e Luca Pappalardo si ferma a 7 e 6 punti. Sono solo le prime voci statistiche oggettivamente alterate da un contesto tecnico-tattico, ma anche fisico, in completa rimodulazione vista l'assenza della preseason. Intanto, vittorie per la Luiss Roma, la Stella Azzurra Roma (prossima avversaria della Scandone, domenica al PalaDelMauro), la Virtus Pozzuoli, il Lions Bisceglie, la Bawer Matera e la Virtus Arechi Salerno con un solo successo esterno, quello del Basket Corato a Palestrina.

Serie B - Girone D

Prima Giornata

Luiss Roma - Special Days Virtus Valmontone 73-71

Stella Azzurra Roma - Tecno Switch Ruvo di Puglia 77-70

Bava Virtus Pozzuoli - BPC Virtus Cassino 69-65

Lions Bisceglie - Geko PSA Sant’Antimo 92-78

Bawer Olimpia Matera - Meta Formia 76-69

Silva Group Basket Scauri - Scandone Avellino 89-74

Citysightseeing Palestrina - Adriatica Industriale Basket Corato 48-60

Virtus Arechi Salerno - Frata Nardò 76-67

Seconda Giornata

5 ottobre: Tecno Switch Ruvo di Puglia - Silva Group Basket Scauri

6 ottobre: Frata Nardò - Luiss Roma

6 ottobre: Special Days Virtus Valmontone - Bava Virtus Pozzuoli

6 ottobre: BPC Virtus Cassino - Lions Bisceglie

6 ottobre: Scandone Avellino - Stella Azzurra Roma

6 ottobre: Meta Formia - Citysightseeing Palestrina

6 ottobre: Adriatica Industriale Basket Corato - Bawer Olimpia Matera

23 ottobre: Geko PSA Sant’Antimo - Virtus Arechi Salerno

Foto: pagina ufficiale Facebook Stella Azzurra Roma