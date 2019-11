Scandone Avellino, il derby con Sant'Antimo all'orizzonte Doppio turno in campo esterno dopo le due gare casalinghe, una giocata, l'altra rinviata

La Scandone ha ripreso ad allenarsi dopo lo stop forzato motivato dalle infiltrazioni al tetto del PalaDelMauro. Rinvio del match con il Basket Corato e chiusura del doppio turno casalingo con una sconfitta e con una gara che sarà reinserita presto nel calendario degli irpini e dei pugliesi. La squadra di coach Gianluca De Gennaro si prepara ora a due sfide consecutive in trasferta. Domenica, la Scandone sarà di scena a Sant'Antimo per il derby contro la Geko PSA, bella realtà dell'avvio stagionale. Domenica 17, invece, i biancoverdi raggiungeranno Nardò per affrontare la Frata, il team che nella scorsa annata fu capace di stendere la Juvecaserta nel primo turno playoff e che, dopo 7 turni di campionato, occupa il quarto posto effettivo della classifica del girone D con 10 punti. Rincorsa alla vetta occupata da Palestrina e Salerno, a quota 12, per Nardò.

Il derby con Sant'Antimo appare più giocabile sulla carta per Avellino, chiamato quanto prima a risollevarsi dall'ultimo posto con una gara da recuperare. L'unica vittoria è datata 6 ottobre, il 67-53 sulla Stella Azzurra Roma. Occorre il cambio di marcia anche con il contributo del potenziale asse Erkmaa-Dushi nella rimodulazione del roster biancoverde, operata da De Gennaro e dalla società irpina. I due turni in campo esterno garantiranno i tempi opportuni per un intervento risolutivo al tetto dell'impianto sportivo ed evitare nuovi casi.