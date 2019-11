Piove sul parquet, ecco il tetto del PalaDelMauro Lavori all'impianto sportivo avellinese per risolvere la questione in tempi brevi

Questa mattina, l'assessore allo sport, Giuseppe Giacobbe, e l'assessore ai lavori pubblici, Antonio Genovese, hanno raggiunto il Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro" per pianificare i lavori che interesseranno il tetto dell'impianto sportivo. Ecco, nelle foto pubblicate dal Basket Club Irpinia, come è ridotta la copertura del PalaDelMauro. Già dal pomeriggio, inizieranno i lavori approfittando delle condizioni meteo che risultano clementi dopo i giorni di forte pioggia che hanno negato la disputa del match tra la Scandone Avellino e il Basket Corato per le infiltrazioni di pioggia, caduta sul parquet. "Abbiamo confermato la nostra massima disponibilità a collaborare, ove e quando necessario, così come già espresso dalla Scandone domenica scorsa. - si legge nella nota del BC Irpinia - Ringraziamo l’assessore Giacobbe e l’assessore Genovese per essersi interessati e per aver disposto il lavoro già nel pomeriggio". C'è margine per i lavori visto i due club avellinesi saranno impegnati in trasferta nel prossimo fine settimana.