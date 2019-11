Scandone ko anche a Nardò (73-64): sesta sconfitta di fila Intanto al PalaDelMauro continua a piovere, rinviato il match del Basket Club Irpinia

La Scandone Avellino esce sconfitta anche dal Pala Andrea Pasca di Nardò. Vince la Frata con il risultato di 73-64 nella nona giornata del girone D di Serie B di pallacanestro. Ancora un approccio soft per i biancoverdi di coach Gianluca De Gennaro che subisce 25 punti nella prima frazione. Il parziale d'apertura risulterà decisivo in un match equilibrato per i restanti 30 minuti con Nardò abile a gestire il divario maturato nel primo quarto. Gionata Zampolli, con 19 punti, è il miglior realizzatore di Nardò. Per Avellino distribuzione dei punti con Andrea Locci unico in doppia cifra (11). Intanto, al PalaDelMauro continua a piovere e i prossimi match casalinghi della Scandone, a questo punto, sono a rischio.

Serie B (Girone D) - Nona Giornata (Pala Andrea Nasca, Nardò)

Frata Nardò - Scandone Avellino 73-64

Parziali: 25-18, 17-16, 15-15, 16-15

Nardò: Zampolli 19 (5/7, 2/4), Burini 13 (2/6, 3/7), Azzaro 13 (5/9, 0/1), Coviello 12 (3/6, 2/5), Bjelic 10 (2/3, 2/4), Peroni 4 (2/2, 0/2), Fiusco 2 (1/3, 0/0), Visentin 0 (0/2, 0/0), Tyrtyshnyk 0 (0/0, 0/1), Mijatovic 0 (0/0, 0/0), Cardone 0 (0/0, 0/0), Leopizzi 0 (0/0, 0/0).

Avellino: Locci 11 (4/7, 0/0), Dushi 9 (4/7, 0/0), Ondo Mengue 7 (3/8, 0/2), Erkmaa 6 (3/5, 0/1), De leo 6 (2/5, 0/2), Rajacic 6 (0/1, 2/4), Bianco 6 (3/4, 0/1), Marzaioli 5 (1/1, 1/5), Ventrone 4 (2/2, 0/0), Iovinella 4 (2/2, 0/0), Cherubini 0 (0/1, 0/1), Scardino 0 (0/0, 0/0).