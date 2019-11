Scandone: bis nel recupero di campionato, battuta Corato Seconda vittoria consecutiva per i biancoverdi di coach Gianluca De Gennaro (61-45)

La Scandone domina nel primo tempo, rischia solo sul finale del terzo periodo e chiude i giochi in avvio di ultima frazione per il bis in campionato. Recupero con vittoria per i biancoverdi di coach Gianluca De Gennaro. Dopo aver battuto la Virtus Cassino, Avellino piazza il secondo successo consecutivo - il terzo stagionale - contro Corato con il finale di 61-45. Avvio deciso con gestione e ritmo irpino per il controllo delle operazioni nel terzo quarto (41-18 al 27’). Sul finale della terza frazione, break di 11-0 per gli ospiti che provano il rientro. In apertura dell’ultimo quarto, tripla di Marzaioli e appoggio di Rajacic per il nuovo +17 al 32’.Controllo nel finale con Avellino che vince e sale a quota 6 in classifica. Testa alla sfida con Formia per la Scandone.

Serie B (Girone D) - Settima Giornata (PalaDelMauro, Avellino)

Scandone Avellino - Adriatica Industriale Basket Corato 61-45

Parziali: 18-9, 15-9, 8-11, 20-16

Avellino: Hugo Erkmaa 15 (2/9, 2/4), Andrea Locci 10 (4/5, 0/0), Luca Pappalardo 8 (4/6, 0/0), Vladimir Rajacic 7 (2/3, 1/3), Domenico Marzaioli 5 (1/4, 1/2), Giuseppe De leo 5 (0/2, 1/2), Bruno Ondo mengue 4 (2/9, 0/1), Lorenzo Cherubini 4 (2/3, 0/1), Andrea Bianco 3 (1/4, 0/2), Vincenzo Ventrone 0 (0/0, 0/0), Gerardo Scardino 0 (0/0, 0/0), Salvatore Iovinella 0 (0/0, 0/0).

Corato: Giacomo Sereni 16 (6/11, 1/1), Mauro Stella 12 (1/6, 3/8), Daniele Grilli 9 (3/8, 0/5), Luigi Brunetti 6 (1/5, 1/3), Angelo Messina 2 (1/1, 0/0), Antonio Serroni 0 (0/0, 0/4), Efe Idiaru 0 (0/5, 0/1), Aziz abdul Yabre 0 (0/0, 0/0), Antonio Cioppa 0 (0/1, 0/1), Thomas Pisoni 0 (0/1, 0/0)