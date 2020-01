Ruvo, coach Patella: "Ad Avellino con fiducia e intelligenza" Il tecnico dei pugliesi presenta così la sfida di domenica al PalaDelMauro

"Dobbiamo ripartire dai minuti che abbiamo fatto con intensità anche nel terzo e nell'ultimo quarto eliminando i cali di tensione che, per una squadra come noi, sono anche fisiologici". Ruvo di Puglia si prepara alla trasferta di Avellino dopo il ko nel derby con Bisceglie. La gara contro la Scandone è stata presentata così dal coach Dimitri Patella: "Ad Avellino sarà una partita difficilissima. - ha spiegato l'allenatore di Ruvo sui canali social del club - Affrontiamo una società storica che sta lottando per salvarsi. Per loro sono tutte finali, così come per noi fino a fine stagione. Dovremo andare lì, rispettarli al cento per cento. La loro classifica è un po' bugiarda avendo iniziato tardissimo e nella prima parte del campionato hanno particolarmente sofferto. Dovremo giocare la nostra partita a testa alta con fiducia e intelligenza":