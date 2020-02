Scandone ko contro Ruvo: i pugliesi vincono 67-71 Gli ospiti passano con cinque uomini in doppia cifra. Ai lupi non bastano Ondo, Locci e Marzaioli

La Scandone esce sconfitta dal PalaDelMauro. Vittoria per Ruvo di Puglia, che passa ad Avellino con il risultato finale di 67-71. Gli ospiti si impongono in Irpinia con il parziale d'apertura, il 12-23 al 10', che risulta decisivo nel match. La Scandone ci prova per i restanti 30 minuti con il divario di 7 punti all'intervallo lungo (32-39). Equilibrio nella terza frazione e vittoria di 4 nell'ultimo periodo per i biancoverdi di coach Gianluca De Gennaro. Non basta alla Scandone per superare il team pugliese, che vince ad Avellino con cinque uomini in doppia cifra (Laquintana è il miglior realizzatore del match con 16 punti). Ai lupi non bastano i 14 punti di Ondo Mengue e Marzaioli. Ora, in casa Scandone, si attende la riapertura del mercato, ancora bloccato dal lodo FIBA di Maarten Leunen dopo il pagamento delle spettanze arretrate in ambito FIP.

Serie B (Girone D) - PalaDelMauro (Avellino)

Scandone Avellino - Ruvo di Puglia 67-71

Parziali: 12-23, 20-16, 19-20, 16-12

Avellino: Ondo Mengue 14, De Leo 3, Rajacic 8, Locci 12, Bianco 5, Scardino ne, Dushi 6, Cherubini 5, Genovese ne, Iovinella, Del Regno ne, Marzaioli 14. All. De Gennaro.

Ruvo di Puglia: Laquintana 16, De Leone 6, Ochoa 12, Bertocco 10, Dell'Uomo 12, Di Salvia, Stepanovic, Bonfiglio 10, Bini 5, Poli, Razic. All. Patella.