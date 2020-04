Scandone, stagione finita: ora è ufficiale La nota del club biancoverde

La S.S. Felice Scandone Avellino comunica che, in data odierna, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, ha inviato al presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, Pietro Basciano, una lettera in cui dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per il campionato di serie B maschile. Quindi, dopo lo stop a tutti i campionati regionali, è arrivata la stessa decisione anche per la Serie B che attende ora notizie su come ripartire per la stagione 2020/21.