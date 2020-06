Scandone, possibile -6 in classifica per il 2020/2021 Riflessi del lodo Sabatino. Intanto la LNP lancia l'appello all'esecutivo nella fase di ripartenza

"Meno di un mese per salvare lo sport italiano". Anche quelle del basket figurano tra le leghe sportive che hanno lanciato un appello al Governo: richiesta all'esecutivo di approvare subito il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni per dare certezze ai club e ai partner commerciali, di una agevolazione fiscale senza costi effettivi per l'erario, per salvaguardare l'attività agonistica e la funzione sociale degli sport olimpici, ma anche il diritto di migliaia di ragazze e ragazzi di praticare sport di alto livello.

Ecco le principali sottolineature del basket e delle altre discipline verso il consiglio federale. Per i campionati regionali c'è l'incertezza sull'utilizzo delle palestre dei plessi scolastici che può costare carissimo per i settori giovanili anche dei club partecipanti ai tornei nazionali. In Serie A, A2 e B c'è l'obiettivo di creare le condizioni di ripartenza a partire dagli introiti garantiti da biglietti e abbonamenti. La Federazione riceverà venerdì le indicazioni delle leghe anche per gli organici.

C'è la Scandone in Serie B, ma chiamata al cambio di passo in tempi brevi per confermarsi nella categoria. Dopo il -5 in classifica, già assegnato per il 2020/2021 per il ritardo nei pagamenti di altre vertenze (Filloy, Maffezzoli, Cavaliere, Papa e Meller), il club irpino rischia l'ulteriore punto di penalizzazione, il -6, per non aver risolto in tempo il lodo Sabatino (come presentato su ottopagine.it il 16 giugno scorso) Entro luglio, il club dovrà evitare dubbi sull'ammissione ai campionati. I lodi FIBA, vinti da Jason Rich e dagli agenti Dan Tobin e Vittorio Ferracini, potrebbero diventare esecutivi e attendono una conciliazione tra le parti nei tempi previsti.