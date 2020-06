Scandone, lodo Sabatino saldato. BAT Rich il primo agosto Il club irpino ha risolto tutte le vertenze esecutive e può iscriversi al campionato di Serie B

Il lodo relativo alla posizione di Antonino Sabatino non è stato risolto nei tempi richiesti. Il termine di pagamento era quello dell'11 giugno scorso, ma entro la data odierna, quella di chiusura dell'annualità sportiva 2019/2020, tutti i club sono chiamati all'estinzione dei debiti esecutivi. La Scandone ha saldato il lodo Sabatino entro il 30 giugno e muove un passo significativo verso l'iscrizione al campionato di Serie B 2020/2021.

Resta il dubbio sulla penalizzazione. Già certa di partire con il -5 in classifica - causati dai cinque lodi (Cavaliere, Filloy, Maffezzoli, Meller e Papa) non pagati nei tempi previsti), la società irpina potrebbe ritrovarsi con il -6 per la vertenza non risolta entro il giorno 11 con il classe 2000, ma la Scandone spera di evitare l'ulteriore punto di penalità.

Intanto, per quanto non esecutivi, si confermano i BAT FIBA vinti da Jason Rich e dagli agenti del cestista statunitense, Dan Tobin e Vittorio Ferracini. Le parti sono al lavoro per trovare un punto di incontro rispondendo, quindi, anche alla richiesta della Federazione Internazionale della Pallacanestro, che auspicava la conciliazione nell'emergenza. C'è comunque un termine fissato: entro il primo agosto dovranno essere risolti i due BAT.