No al credito d'imposta: allarme per il basket Tema sponsorizzazioni: "La misura è stata proposta per supportare la principale fonte di ricavo"

Il Comitato 4.0, che vede insieme le leghe sportive italiane con LBA e LNP, ha appreso "con dispiacere" la mancata introduzione del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni, respinta dalla commissione bilancio della Camera. No all'emendamento al decreto rilancio. Una risposta negativa che sorprende la Legabasket Serie A e la Lega Nazionale Pallacanestro (Serie A2 e B) e che fa scattare il grido d'allarme nel mondo del basket verso la ripresa post covid: "La misura è stata proposta per supportare la principale fonte di ricavo dei club che, a differenza della Serie A del calcio, non beneficiano di diritti tv o di altre forme di supporto, incentivando le aziende e i mecenati che, a causa delle ripercussioni della crisi, saranno ancora più in difficoltà nel sostenere le società sportive attraverso sponsorizzazioni. - si legge nella nota diffusa dalla LBA con il presidente, Umberto Gandini, e dalle altre leghe che fanno parte del comitato 4.0 (c'è anche la Lega Pro - Con la mancata approvazione di questo incentivo, si getta nell’incertezza il futuro dello sport italiano professionistico e dilettantistico di alto livello, bloccando di fatto quell’“ascensore” sportivo che rappresenta allo stesso tempo un presidio sociale unico in tantissime aree del paese in cui si coltivano i talenti delle ragazze e dei ragazzi chiamati a rappresentare l’Italia nell’ambito delle specialità Olimpiche e non solo".