Sorpresa Acker: l'ex Scandone torna in Italia e giocherà in C La guardia di Compton ha giocato ad Avellino (finalista in Coppa Italia e semifinalista Scudetto)

Fu uno dei protagonisti della cavalcata tra Coppa Italia e playoff con una rimonta incredibile dall'inverno che regalò alla Scandone la volata Scudetto 2016, chiusa solo in Gara 7 a Reggio Emilia. Semifinalista in campionato, finalista nella coppa nazionale con il club biancoverde, Alex Acker farà ritorno in Italia per la stagione 2020/2021. Fermo dal 2018 dopo l'esperienza in Francia con Évreux, la guardia di Compton, classe '83, ha deciso di sposare il progetto della Pallacanestro Gallaratese, squadra partecipante al campionato di Serie C Gold.

Una scelta di cuore per Acker, in Lombardia anche nel 2016/2017, quando ha indossato la canotta della Pallacanestro Cantù dopo aver salutato Avellino. "Alex Acker. Che dire... Ha giocato a Milano, Cantù, Avellino. Ma anche a Barcellona e all’Olympiacos. Anche nell'NBA, sì, ai Clippers e a Detroit. E ora è qua con noi. Cos'altro possiamo dire? Non vediamo l'ora di vederlo in campo": così il club del Basso Varesotto ha annunciato l'accordo con Acker, italiano dal 2016.