Scandone, l'ex De Meo è un nuovo giocatore di Sant'Antimo Il mercato dei club campani di Serie B prosegue. Avellino resta ferma

È una Serie B in piena evoluzione tra cambi di titolo e mercato con la Scandone Avellino vogliosa di ripartire con la gestione sportiva, ma che attende segnali dalla casa madre Sidigas, proprietaria del club. Nel girone di riferimento per le squadre del sud c'è il Cus Jonico Taranto protagonista con il ritorno in terza serie e ingaggi di prima fascia. La Virtus Arechi Salerno ha confermato Lorenzo Tortù e Antonio Gallo e annunciato gli arrivi di Marco Cardillo e Marco Mennella. La Virtus Pozzuoli studia le migliori mosse tra conferme e acquisti per il prossimo roster, mentre Sant'Antimo, dopo aver rinnovato con Tommaso Carnovali, Biagio Sergio e firmato Carlo Cantone e Filiberto Dri, ha ufficializzato l'ingaggio di un ex Scandone. Gianluca De Meo è un nuovo giocatore della PSA. Il nativo di Mondragone, classe 2000, è stato biancoverde dal 2017 al 2019 giocando anche per il Basket Club Irpinia.

"Sono davvero contento per questa nuova opportunità. - ha affermato De Meo ai canali ufficiali del club santantimese - So che il coach mi seguiva da tempo e non vedo l’ora di poter lavorare con lui. Si sta delineando una squadra interessante che ha tutto per fare un campionato brillante e togliersi le sue soddisfazioni. Io dal canto mio spero di poter crescere e migliorare allenandomi e giocando con compagni di grande esperienza come Biagio Sergio, un veterano della categoria da cui posso imparare tanto".

Le considerazioni di coach Enzo Patrizio: "Gianluca arriva a Sant’Antimo in un momento importante della sua carriera. - ha spiegato il coach della PSA - Sono sicuro che potrà essere prezioso per noi e allo stesso tempo che lo saremo noi per lui e per la sua crescita di giocatore. Deve diventare un #4, definire il suo ruolo e acquisire una dimensione tattica che poi si porterà dietro".