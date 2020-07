Serie B: Scandone ferma, le altre campane piazzano colpi Il club irpino non muove passi ufficiali e la gestione sportiva attende segnali dalla proprietà

La Scandone resta ferma alla comunicazione di fine campionato. Nessun passo è stato compiuto dal club irpino. Pur volendo, la gestione sportiva non può muoversi e attende segnali dalla proprietà. Il mercato di Serie B vede le squadre campane molto attive. Pozzuoli pensa alle prime ufficialità. Sant'Antimo e Salerno hanno annunciato colpi importanti per il roster 2020/2021. L'ultimo in casa blaugrana porta il nome di Andrea Valentini. Il classe '98 è reduce dall'avventura con la Juvecaserta tra Serie B e Serie A2: "Sono felice di restare in Campania, ho avuto l’occasione di visitare spesso Salerno nei mesi scorsi ed è una città bellissima. - ha spiegato Valentini - Quando è arrivata la proposta ero contentissimo, non ho avuto dubbi nel dire sì alla Virtus. Arrivo in un club che ha sempre costruito ottime squadre e che sa farsi apprezzare in giro per l’Italia per il modo in cui lavora. Sono convinto che anche nella prossima stagione la Virtus reciterà un ruolo importante, personalmente ho grande voglia di rivalsa e di continuare il mio percorso di crescita. Già da ora posso garantire massimo impegno, quando sono in campo non ho timore di lottare su ogni pallone".