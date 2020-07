Scandone, si riparte: lavoro sottotraccia per il 2020/2021 Basket Serie B, staff tecnico confermato e prime idee per il roster futuro

L'attesa sul fronte Sidigas si conferma. Solo in autunno ci saranno delle certezze dalla casa madre per l'azienda e per la parte sportiva, ma intanto sottotraccia i dirigenti che hanno guidato la Scandone nella prima annata post autoretrocessione sono al lavoro per il 2020/2021. Sarà rinnovo per coach Gianluca De Gennaro, per l'assistant Rodolfo Robustelli e anche le altre figure dello staff tecnico saranno confermate. La volontà del duo Canonico-Santoli è di innestare un'altra marcia cancellando la stagione anonima chiusa al penultimo posto del girone D di Serie B.

C'è la consapevolezza di un livello generale che sarà più alto con tante squadre intenzionate a ben figurare e la Scandone dovrà farsi trovare pronta per garantirsi un cambio di prospettiva. Diversi club hanno già definito i roster e inizia a diminuire la scelta sul mercato. Per il roster futuro, in cabina di regia, si dovrebbe ripartire da Gianluca Marchetti: voluto per tanti mesi da De Gennaro, arrivato poi a ridosso dello stop per il covid con lo sblocco del mercato, il playmaker dovrebbe tornare ad Avellino. Nell'elenco dei confermati dovrebbe spuntare anche Domenico Marzaioli, capitano biancoverde nell'ultima stagione.