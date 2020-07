Basket, ecco il protocollo per gli allenamenti La FIP ha pubblicato quello relativo ai professionisti (Serie A). Attesa per i dilettanti

La Federazione Italiana Pallacanestro ha pubblicato sul sito ufficiale il protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti, ma al momento con richiamo esclusivo al settore professionistico, alla Serie A maschile. Si conferma l'attesa per quello dilettantistico, ma è comunque un primo segnale di ripresa nella ricerca di garanzie da parte dei club nel restart dopo l'emergenza covid.

Palasport e palestre: "La società sportiva dovrà identificare il luogo di ripresa degli allenamenti collettivi e i luoghi di tutte le attività strettamente collegate. - si legge nel protocollo - Si precisa che il luogo è il Centro Sportivo con il campo d’allenamento, palestra, individuati dalla società per l’utilizzo in maniera esclusiva da parte del team. Potrà essere indicato più di un luogo di allenamento (es. palestra per preparazione fisica - campo di gioco per allenamenti tecnici)".

Sanificazione: "La Società Sportiva dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago nonché la ventilazione dei locali secondo le disposizioni".

Dispositivi di protezione individuale: "Analogamente, seguendo le suddette disposizioni di legge, dovrà dotare il personale sanitario, addetto alla valutazione preliminare e alla sorveglianza clinica del gruppo squadra, e tutto il personale di supporto, di dispositivi di protezione individuale (DPI). La società sportiva ha l’obbligo di far indossare a tutti gli operatori sportivi e non che si trovino nel sito scelto per la ripresa degli allenamenti e delle attività, i dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolare la mascherina facciale. Gli atleti potranno rimuovere i DPI solo durante la seduta d'allenamento. La società dovrà tenere conto della valutazione dei profili psicologici e motivazionali per la salvaguardia della salute mentale/ psicologica dei nuovi contesti lavorativi".

Controlli: "La Società Sportiva dovrà provvedere ad identificare il team squadra adottando le procedure mediche di screening (successivamente indicate), in regime di assoluta sicurezza, evitando in questa fase preliminare qualsiasi assembramento".

Sono i principali aspetti del protocollo, che seguono di fatto quanto accaduto per la ripresa nel calcio. Un dispositivo, ovviamente, che subirà modifiche con il passare delle settimane.

Clicca qui per il protocollo integrale.