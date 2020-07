Scandone: prima lo staff tecnico, poi il roster Weekend di lavoro sottotraccia, BAT Rich da definire entro il primo agosto

Il fine settimana ha garantito passi in più alla Scandone Avellino verso la pianificazione dell'annata sportiva 2020/2021. Con il pagamento della prima rata FIP sarà posta la base per la conferma del club in Serie B, mai in discussione per un sodalizio che, però, resta vincolato agli equilibri della casa madre, la Sidigas, e dell'evoluzione dell'azienda in tribunale. Il liquidatore, Luciano Basile, sta per definire il passaggio a società dilettantistica dopo mesi di stand-by dall'autoretrocessione.

L'ultima decade di luglio riserverà il rinnovo della gestione sportiva con i dirigenti Gennaro Canonico e Gerardo Santoli. Entro il primo agosto la Scandone dovrà superare anche il limite posto dal BAT vinto da Jason Rich e dagli agenti, Vittorio Ferracini e Dan Tobin. Il lodo è esecutivo e va risolto: le parti sono al lavoro per un accordo di conciliazione.

Intanto, si va verso la conferma di Gianluca De Gennaro in panchina. Dal rinnovo del tecnico avellinese e dell'assistant, Rodolfo Robustelli, si passerà alle prime scelte per il roster. C'è ancora margine per allestire una squadra competitiva.