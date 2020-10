Covid, rinviata Scandone Avellino - Partenope Sant'Antimo Contatto diretto con un positivo per il gruppo-squadra ospite: salta la sfida al PalaDelMauro

Doveva iniziare alle 18 la sfida tra la Scandone Avellino e la Partenope Sant'Antimo. Al PalaDelMauro era in programma il match valido per la prima giornata del girone Q di Supercoppa Centenario della Serie B. La gara è stata invece rinviata per il dubbio posto nel gruppo-squadra di Sant'Antimo. Nei giorni scorsi, il team ospite ha avuto un contatto diretto con un positivo al covid-19. La Partenope ha raggiunto l'impianto sportivo di contrada Zoccolari, ma i cestisti e i componenti dello staff tecnico e dirigenziale non hanno potuto attestare di non essere stati a contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con un caso covid. Il match è stato, quindi, precauzionalmente rinviato. Si attende la decisione della FIP.

La nota della Scandone: "La gara di Supercoppa Serie B Avellino-Sant’Antimo, in programma per le ore 18:00 al Pala del Mauro, non si disputerà per motivi precauzionali, in considerazione del fatto che la squadra ospite ha avuto contatti negli ultimi quattordici giorni con un caso confermato di Covid-19. Si precisa che da dichiarazione della squadra ospite, nessun tesserato presentava sintomi evidenti".