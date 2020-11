Scandone, ecco Babacar al posto di Janelidze La società irpina sostituisce il georgiano con il senegalese di formazione italiana

Seye Babacar è un nuovo giocatore della Scandone Avellino. Nella giornata di ieri, il club irpino ha comunicato l'addio di Giga Janelidze. Il georgiano ha deciso di firmare con la Scaligera Verona e la società biancoverde punta sul senegalese di formazione italiana per il reparto lunghi: "La S.S. Felice Scandone comunica di aver ingaggiato, per la stagione 2020/2021, l’ala/centro senegalese Seye Babacar. - si legge nella nota diffusa dalla Scandone - Classe 1999, di 207 cm per 95 kg, è cresciuto nelle giovanili della Stella Azzurra Roma, con la quale ha esordito in serie B nella stagione 2015/2016, a soli 16 anni. Nella scorsa stagione ha vestito prima la maglia della Virtus Arechi Salerno, nel girone D della serie B, collezionando 16 presenze, con una media di 10.5 minuti giocati, 2.9 punti e 2.8 rimbalzi a partita, per poi passare a febbraio alla Meta Formia, sempre nel girone D della Serie B, poco prima che l’epidemia di Covid-19 causasse la sospensione del campionato. Lo staff tecnico esprime la sua soddisfazione per aver acquisito le prestazioni di un giocatore dotato di grande verticalità e atletismo".