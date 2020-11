Basket, la GIBA: "Il via dei tornei è un segnale" Nota del sindacato giocatori italiani, a sostegno delle scelte operate dalla LNP

Serie A2 dal 21 e 22 novembre, Serie B con il possibile differimento: è questo lo scenario definito dalla Lega Nazionale Pallacanestro e la scelta è condivisa dalla GIBA, il sindacato dei cestisti italiani: "L’Associazione Giocatori esprime apprezzamento per la scelta fatta dal direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro e comunicata in occasione delle finali di Supercoppa Centenario. - si legge nella nota - L’inizio del campionato di Serie A2 nel prossimo weekend e presto anche di quello di Serie B rappresentano messaggi di forte speranza per il mondo della pallacanestro e dello sport. La difficile situazione sanitaria del nostro paese non deve mai far abbassare la guardia e la salute rimanere al primo posto, ma il basket ha una funzione sociale e scegliere di non fermarsi, tutelando il più possibile la sicurezza di tutti, significa tenere vivo il movimento che rischierebbe altrimenti di subire un colpo troppo duro. Grazie ai nostri atleti, agli staff tecnici e ai club che, con il sostegno della FIP, hanno deciso di resistere ed andare avanti con coraggio. Siamo al loro fianco in questa scelta".