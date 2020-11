Serie B, Monopoli prende il posto di Matera nel girone D2 Novità nel raggruppamento che si lega a quello della Scandone per la fase ad orologio

Nelle scorse ore l'Olimpia Matera ha reso ufficiale l'uscita dal campionato di Serie B di pallacanestro. La casella vuota nel sottogirone D2 del nuovo format del torneo è stata colmata con il ripescaggio dell'ASD Action Now Basket Monopoli, che sostituisce la società lucana, rinunciataria. Il sottogirone, che vede l'ingresso dei pugliesi, richiama l'attenzione della Scandone Avellino. I raggruppamenti D1 (a cui prenderà parte la squadra biancoverde) e D2 sono legati per la seconda fase ad orologio.

Il comunicato LNP: "In riferimento al campionato di Serie B 2020-2021, Lega Nazionale Pallacanestro comunica di aver ricevuto dal Settore Agonistico FIP notifica ufficiale del ripescaggio della Società Asd Action Now Basket Monopoli in sostituzione della società Olimpia Matera, che ha rinunciato in giornata di ieri al diritto di partecipazione. La Società Action Now Basket Monopoli è stata inserita nel Girone D2, e la FIP ha concesso al Club ripescato il rinvio delle sua prime due gare di campionato".