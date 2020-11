Basket, Ianuale passa dal Basket Club Irpinia alla Scandone Dalla Serie C Gold alla B, un elemento in più per il coach biancoverde, De Gennaro

Il 2 settembre scorso il Basket Club Irpinia annunciava l'ingaggio di Gian Marco Ianuale per il campionato di Serie C Gold 2020/2021, ma nel corso dell'autunno, con l'aumento dei casi covid, la FIP e i comitati territoriali della Federbasket hanno deciso di sospendere i tornei regionali rinviando tutto a gennaio 2021. Il cestista irpino, classe '96, cresciuto nel settore giovanile della Scandone Avellino, torna a far parte della squadra biancoverde, che esordirà nel nuovo sottogirone D1 del campionato di Serie B domenica 29, al PalaDelMauro, contro il Formia Basketball. Ianuale ritrova coach Gianluca De Gennaro e, di fatto, proseguirà il rapporto di collaborazione tecnica con Rodolfo Robustelli, head coach del BC Irpinia, ma anche assistant di De Gennaro con la Scandone.

La nota ufficiale del Basket Club Irpinia: "La società comunica di aver ceduto in prestito l’atleta Gianmarco Ianuale alla S.S. Felice Scandone fino all’inizio del campionato di serie C Gold in programma, attualmente, nella prima metà di Gennaio 2021. In bocca al lupo Gianmarco!".

Foto: pagina ufficiale Facebook Basket Club Irpinia