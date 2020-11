Basket, dubbi covid per i tornei. Inchiesta FIP su un rinvio In A i club vogliono continuare. Medesima posizione per la LNP, ma saltano due match di A2

Dopo le difficoltà nello sviluppo dei gironi della Supercoppa Centenario con la sola fase finale, che praticamente con una "bolla", ha avuto un'evoluzione semplice nella tre giorni di Cento, la Serie A2 e la Serie B sono già chiamate alla gestione covid per il campionato. Nel primo turno del secondo livello nazionale, che ha visto le vittorie di Napoli e Scafati rispettivamente contro l'Eurobasket Roma e la Stella Azzurra Roma sono state rinviate due gare causa coronavirus e su un match, Chieti - Cento, la Federbasket ha annunciato l'apertura di una inchiesta: "In merito al rinvio della gara Chieti Basket 1974 - Benedetto XIV Cento del campionato di A2, in calendario nella giornata di domenica (22 novembre), la FIP ha attivato la Procura federale per svolgere le opportune indagini al fine di verificare la corretta osservanza delle norme vigenti".

Ecco la riprova delle attenzioni in una fase complicata e da allerta massima per garantire da una parte lo sviluppo regolare del campionato, appena iniziato in A2 e pronto all'avvio anche in B, e dall'altra la sicurezza dei tesserati con un protocollo predisposto e da seguire. In massima serie, i club hanno confermato la volontà di proseguire il torneo nonostante l'assenza del pubblico e degli introiti diretti che dovrebbe proseguire per diverse settimane.