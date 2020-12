La Scandone punta al poker, nel mirino Rieti e l'ex Righetti Domenica sarà sfida tra le imbattute del girone, ma da testa-coda per i 6 punti di penalizzazione

La Scandone Avellino ha ripreso la preparazione dopo il tris firmato tra le mura amiche con la vittoria nel derby. Pozzuoli battuta e rientro in palestra con la soddisfazione di aver azzerato la penalizzazione: c'è da trasformare il rimpianto di non trovarsi in testa dopo 3 vittorie di fila in carica per firmare il primo passo in quello che, di fatto, diventa un nuovo campionato per i lupi.

La Scandone ha messo nel mirino la capolista del girone D1 di Serie B, la Real Sebastiani Rieti, allenata da coach Alex Righetti. L'ex biancoverde ha seguito il percorso del titolo sportivo di Valmontone e punta in alto con il sodalizio nato nel mese di giugno. Domenica, al PalaSojourner di Rieti (palla a due alle 18) sarà sfida tra imbattute: 2 vittorie su 2 per i laziali (in attesa della decisione sul match con Formia, sospeso al 15'), 3 s

Classifica

Real Sebastiani Rieti* 4 (2 vittorie)

Luiss Roma 4 (2 vittorie, 1 sconfitta)

Virtus Pozzuoli 2 (1 vittoria, 2 sconfitte)

Geko PSA Sant'Antimo 2 (1 vittoria, 2 sconfitte)

BPC Virtus Cassino 2 (1 vittoria, 2 sconfitte)

Virtus Arechi Salerno 2 (1 vittoria, 2 sconfitte)

Meta Formia* 0 (2 sconfitte)

Scandone Avellino** 0 (3 vittorie)

Quarta Giornata

BPC Virtus Cassino - Meta Formia (19/12)

Virtus Pozzuoli - Luiss Roma (19/12)

Real Sebastiani Rieti - Scandone Avellino (20/12)

Geko PSA Sant'Antimo - Virtus Arechi Salerno (20/12)

* Formia-Rieti = gara sospesa al 15' per impraticabilità di campo

** Scandone Avellino = 6 punti di penalizzazione

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948