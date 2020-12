De Gennaro: "Una lezione. Testa bassa e piedi per terra" Prima sconfitta per i biancoverdi. Avellino ospiterà la Partenope Sant'Antimo il 6 gennaio

"Era una gara difficile, sapevamo la forza di Rieti, ma non c'è stato l'approccio che volevamo". Così Gianluca De Gennaro ha commentato il ko della sua Scandone Avellino sul parquet di Valmontone contro la Real Sebastiani Rieti: "L'avvio è stato debole e abbiamo subito troppo in tante voci. - ha spiegato il coach dei biancoverdi - Anche in attacco abbiamo faticato. Mi dispiace per i tifosi".

Via alla pausa natalizia con alcuni giorni di relax e ripresa con lo sguardo rivolto al 6 gennaio, quando sarà gara casalinga contro la Partenope Sant'Antimo: "Ora testa bassa e lavorare con i piedi per terra. Ora arriva una fase di riposo con una sconfitta che può e deve fare come una lezione. Per alcuni giorni ci fermeremo, ma subito dopo Natale metteremo il mirino sulla prossima sfida. Per affrontare le big dobbiamo essere più cattivi e più aggressivi".