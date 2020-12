Basket, il corso arbitri diventa online Lezioni in modalità remoto a causa del covid. Ferrara: "La speranza di ritrovarci quanto prima"

Il gruppo arbitri di pallacanestro di Avellino ha reso online il corso (aperto a ragazze e ragazzi dai 13 ai 30 anni) per la qualifica di arbitro federale di basket FIP. "In questo periodo purtroppo di restrizioni, la nostra idea è di offrire a ragazze e ragazzi che seguono lo sport più bello del mondo la possibilità di conoscere da vicino il mondo del basket dal punto di vista arbitrale. - ha affernato il delegato provinciale CIA (comitato italiano arbitri), Goffredo Ferrara - È importante precisare che il corso è completamente gratuito e senza alcun obbligo da parte degli iscritti. Gli incontri, a cadenza settimanale, saranno online, ma non appena ce ne sarà la possibilità ci troveremo tutti in palestra per svolgere l’attività pratica". Corso online, gratuito e comincerà nella seconda metà di gennaio: le lezioni saranno tenute dagli istruttori provinciali CIA con cadenza settimanale.

Per maggiori informazioni: tel. 347/7314242 (Danilo), tel. 333/5358744 (Simone). Facebook Gruppo Arbitri Pallacanestro e UDC Avellino. Instagram @gapavellino. Oppure scrivere una email a cia.av@campania.fip.it.