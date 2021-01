Scandone, De Gennaro: "Salerno avversario ostico, noi carichi" Intanto è ufficiale la rescissione contrattuale, consensuale, con il play Galipò

Non vuole fermarsi, la Scandone Avellino. Tra il dire e il fari c'è la sfida in trasferta sul parquet della Virtus Arechi Salerno. In vista del derby, in programma domenica, con palla a due alle 18, valido per la sesta giornata del girone D1 di Serie B, ha parlato il coach dei biancoverdi, Gianluca De Gennaro: “Siamo pronti a un'altra partita impegnativa sia a livello fisico, sia di dispendio di energie nervose dopo aver vinto, con determinazione, la gara contro Sant'Antimo. Salerno è una squadra in fiducia, ma vogliamo portare a casa altri due punti per la nostra classifica. Per farlo bisognerà mettere la stessa grinta, intensità e voglia opposte alla Geko. La Virtus, Arechi annovera cestisti con un passato in Serie A ed è allestita per vincere il campionato. Marra non è ancora al 100 per cento, ma siamo convinti che ci darà una grossa mano.” La Scandone ha, intanto, ha comunicato di aver risolto consensualmente il legame contrattuale con il play Giancarlo Galipò.