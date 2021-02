Basket campano in lutto per la scomparsa di Pietro Pallonetto Le società di Serie A2 e B maschile piangono la scomparsa di un veterano degli arbitri

Basket campano in lutto per la scomparsa di Pietro Pallonetto. Nota congiunta dei club: "Le società campane di pallacanestro di Serie A2 e B maschile esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Pietro Pallonetto e rivolgono alla sua famiglia un pensiero d’affetto e vicinanza. Con la morte di Pietro, arbitro con oltre 23 anni di militanza sui campi e 569 presenze in Serie A, il nostro movimento perde un prezioso punto di riferimento, un faro di passione e competenza, un gentiluomo amato e rispettato da tutti."