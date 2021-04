Robustelli: "La squadra sa quanto vale la gara di Monopoli" Il coach della Scandone ha presentato la sfida con l'EPC Action Now

"È una partita importantissima per la nostra stagione. Affronteremo una squadra che naviga le nostre stesse acque, purtroppo di bassa classifica". Così Rodolfo Robustelli ha presentato la gara con l'EPC Action Now Monopoli: "È una squadra che ha cambiato tanto durante la stagione, fino alle ultime settimane con l'aggiunta di Stanzani, un giocatore che conosciamo bene, di categoria, e di under molto interessante, Maksimovic. - ha spiegato il coach della Scandone - Ha i punti di forza negli esterni, quindi Laquintana, Torresi e Paparella in particolare. Sono tre giocatori molto esperti per il campionato. Da parte nostra veniamo sicuramente da due settimane di lavoro molto positive. La sosta ci ha aiutato. Abbiamo chiarito un po' di cose. Abbiamo ricaricato le batterie. Siamo pronti per questa partita. Conosciamo bene l'importanza della posta in palio, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti e affronteremo questa gara al meglio".