Scandone, rilancio salvezza: vittoria a Monopoli (72-92) Sousa realizza 25 punti, Marra ne firma 17 e Avellino strappa un successo prezioso

La Scandone Avellino domina a Monopoli, supera la EPC Action Now con il finale di 72-92 nella gara valida per la quarta giornata del girone D di Serie B. La squadra irpina firma un successo splendido e si rilancia pienamente nella corsa salvezza. Monopoli ha una gara da recuperare, ma Avellino strappa due punti preziosi e lo scontro diretto che può tornare utilissimo in caso di parità con i pugliesi. Risulta decisiva la prestazione di Dimitri Sousa, autore di 25 punti, coadiuvato da Alessandro Marra (17).

Serie B - Girone D

Quarta Giornata

Scandone Avellino - EPC Action Now Monopoli 72-92

Parziali: 18-30, 23-19, 9-29, 22-14

Parziali progressivi: 18-30, 41-49, 50-78

Monopoli: Paparella 14 (3/5, 2/8), Torresi Lelli 14 (2/5, 2/6), Annese 9 (2/4, 1/2), Rollo 9 (3/5, 0/1), Stanzani 8 (4/4, 0/2), Stepanovic 6 (3/5, 0/2), Botteghi 6 (3/4, 0/0), Benedusi 4 (2/2, 0/2), Formica 2 (0/0, 0/4), Maksimovic (0/1, 0/0), Muolo, Bellantuono. All. Paternoster.

Avellino: Sousa 25 (6/7, 4/5), Costa 17 (5/10, 2/3), Marra 17 (5/10, 2/7), Ani 11 (4/5, 1/2), Mazzarese 8 (0/1, 2/4), Riccio 5 (0/1, 0/1), Mraovic 5 (0/1, 1/1), Monina 4 (2/2, 0/0), Trapani (0/2, 0/2), Scianguetta, Genovese.