Avellino-Bisceglie, Robustelli: "Due punti importantissimi" Il coach biancoverde: "Faremo di tutto per provare ad ottenerli anche questa domenica"

"Affronteremo Bisceglie, che va in cerca di un posto playoff dopo il cambio in panchina. Avrà sicuramente tanta voglia di riscatto". Così Rodolfo Robustelli ha presentato Avellino-Bisceglie, la prossima sfida in programma per la sua Scandone (palla a due domenica alle 18): "È una squadra ben organizzata con gerarchie offensive molto chiare, con giocatori importanti come Sirakov e Santucci tra gli esterni e Seck sotto canestro. - ha affermato il coach della Scandone - Da parte nostra, veniamo sicuramente da un momento positivo dopo la vittoria di Monopoli. Stiamo lavorando bene in settimana per poter continuare il nostro cammino, avere una continuità di gioco come stiamo provando a fare nelle ultime tre partite, anche di risultati. Sappiamo che i due punti sono importantissimi. Faremo di tutto per provare ad ottenerli anche questa domenica e tornare al successo in casa che manca da un po'. Siamo pronti e sono sicuro che i ragazzi non vedono l'ora di scendere in campo per offrire un'ottima prestazione anche domenica".