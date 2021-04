Avellino-Bisceglie: lupi per la continuità, Lions da reazione Vigilia del match valido per la quinta giornata del girone D di Serie B

Si apre con tre anticipi del sabato il quinto turno della seconda fase di Serie B per il girone D, che presenta anche un rinvio causa covid (Partenope Sant'Antimo - Talos Ruvo di Puglia). Alle 18 di domani, la Scandone Avellino ospiterà l'Alpha Pharma Bisceglie al PalaDelMauro. La Scandone andrà a caccia della continuità dopo la vittoria ottenuta a Monopoli, utile per salutare l'ultima posizione e rientrare nei giochi playout. I lupi affronteranno un team deciso alla reazione dopo il ko contro Sant'Antimo in una sfida guidata fino al 25'. "Non avrà alternativa a un successo rigenerante e scacciacrisi": così il club ha presentato la trasferta di Avellino a riprova del valore del match con punti pesanti in palio per i rispettivi obiettivi (salvezza per la Scandone, miglior posizione per i Lions). La gara Avellino-Bisceglie sarà diretta dagli arbitri, Marcello Martinelli di Brescia e Jacopo Spinelli di Cantù.

Serie B - Girone D

Quinta Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - Tecnoswitch Ruvo di Puglia (rinviata)

BPC Virtus Cassino - Pallacanestro Viola Reggio Calabria (17/4)

LUISS Roma - Frata Nardò (17/4)

Virtus Pozzuoli - Mastria Sport Academy Catanzaro (17/4)

Meta Formia - Pall. Pavimaro Molfetta (18/4)

Virtus Arechi Salerno - CJ Basket Taranto (18/4)

Scandone Avellino - Alpha Pharma Bisceglie (18/4)

Real Sebastiani Rieti - EPC Action Now Monopoli (18/4)