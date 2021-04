La Scandone lotta, ma vince Bisceglie (64-69) I lupi ci provano, ma i pugliesi passano al PalaDelMauro con i 21 punti di Santucci

La Scandone Avellino non riesce a centrare la continuità, il bis in campionato. Al termine di un match equilibrato, è l'Alpha Pharma Bisceglie a esultare con il finale di 65-69. Vittoria scacciacrisi per i pugliesi, ko che brucia per i lupi dopo 40 minuti di lotta. Alla Scandone non bastano i 18 punti di Valerio Costa e i 16 di Uchenna Ani. Per Bisceglie il protagonista è Matteo Santucci, autore di 21 punti. La squadra irpina resta penultima in compagnia di Catanzaro, sconfitta ieri da Pozzuoli. La corsa salvezza/playout sarà decisa nelle ultime tre sfide della seconda fase.

Serie B - Girone D

Quinta Giornata

Scandone Avellino - Alpha Pharma Bisceglie 64-69

Parziali: 18-18, 13-17, 18-15, 15-19

Avellino: Costa 18 (6/11, 2/8), Ani 16 (3/6, 3/6), Sousa 11 (3/9, 1/3), Marra 8 (4/11, 0/1), Riccio 5 (1/3, 1/5), Monina 4 (2/7, 0/0), Trapani 2 (1/2, 0/3), Mazzarese (0/1, 0/3), Mraovic, Scianguetta, Genovese.

Bisceglie: Santucci 21 (0/3, 5/11), Sirakov 13 (2/9, 2/9), Caceres 11 (2/4, 1/1), Seck 10 (3/7, 0/0), Vitale 6 (0/2, 2/2), Galantino 3 (1/3, 0/4), Chiriatti 3 (0/1, 0/0), Maresca 2 (1/5, 0/4), Quarto, Misino.