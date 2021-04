Basket, stop covid per Ruvo: rinviata la sfida con Avellino La Talos ha già saltato il match dello scorso weekend con la Partenope Sant'Antimo

La Scandone va ko con Bisceglie e non scenderà in campo contro la Tecnoswitch Ruvo di Puglia. La Talos, già costretta al rinvio con Sant'Antimo nel weekend, non può ospitare Avellino nella giornata di mercoledì. Casi covid nel gruppo-squadra e limite posto dall'ASL di riferimento che ha deciso per la sospensione dell'attività agonistica. Quanto immaginato nella scorsa settimana, si concretizza con l'ufficialità comunicata dalla Scandone nel pomeriggio. Nel frattempo, coach Rodolfo Robustelli proverà a cancellare i limiti di mentalità che si confermano nel roster biancoverde. Prova di solidità per i lupi contro l'Alpha Pharma Bisceglie, ma non basta per centrare la continuità tanto cercata e la vittoria casalinga. Domenica, al PalaDelMauro, la Scandone ospiterà la Frata Nardò, vincente sulla Luiss Roma e che scenderà in campo mercoledì contro la Geko PSA Sant'Antimo.