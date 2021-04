Scandone, giovedì appuntamento in tribunale Dopo il rinvio del match con Ruvo di Puglia si avvicina la partita più importante fuori dal campo

Dopo il ko con Bisceglie, la Scandone non scenderà in campo contro la Tecnoswitch Ruvo di Puglia. La Talos, già costretta al rinvio con Sant'Antimo, lo scorso fine settimana, domani non potrà ospitare Avellino. Casi Covid nel “gruppo-squadra” e stop dall'ASL di riferimento, che ha deciso per la sospensione dell'attività agonistica dei pugliesi. Nel frattempo, coach Rodolfo Robustelli proverà a lavorare sui limiti di mentalità, ormai conclamati nel roster biancoverde. Domenica, al PalaDelMauro, la Scandone ospiterà la Frata Nardò, che ha battuto la Luiss Roma ed è alla vigilia del match contro la Geko PSA. Giovedì si giocherà, però, la partita più importante per la società irpina: appuntamento in tribunale per l’udienza in merito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura di Avellino. Si arriva al dibattimento dopo un primo rinvio da parte del tribunale delle imprese di Napoli. Lo scorso 25 marzo, la difesa non aveva, infatti, avuto tempo sufficiente per preparare la documentazione e si era, dunque, proceduto, a fissare una nuova data.