Scandone, cambia l'orario della sfida con Nardò Riprogrammato anche il recupero con Ruvo di Puglia. Si gioca il 9 maggio

La gara tra la Scandone Avellino e la Edil Frata Nardò, valida per la sesta giornata del girone D di Serie B, si giocherà domenica, al PalaDelMauro, ma con palla a due alle 19.30 e non più alle 18 come inizialmente previsto. Inoltre, la società irpina ha comunicato la data del recupero del match con la Tecnoswitch Ruvo di Puglia. La gara, in programma oggi, ma rinviata a causa dello stop covid imposto dalla ASL di riferimento alla squadra pugliese, si giocherà domenica 9 maggio alle 18. La sfida sarà, quindi, recuperata al termine della seconda fase. La Scandone non calcherà il parquet in giornata e attenderà gli sviluppi dagli altri campi.

Serie B - Girone D

Molfetta-Cassino

Reggio Calabria-Pozzuoli

Bisceglie-Rieti

Nardò-Sant'Antimo

Monopoli-Formia

Catanzaro-Salerno

Taranto-Luiss Roma

Ruvo di Puglia-Avellino (9/5)