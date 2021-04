Scandone, testa alle sfide con Taranto e Ruvo di Puglia Il coach del Cus Jonico: "Nessun dramma per il ko con Sant'Antimo, testa ad Avellino"

Dopo la vittoria sulla Frata Nardò, la Scandone Avellino ha lasciato nuovamente l'ultima posizione che decreta la retrocessione diretta e ora punta alla miglior posizione in chiave playout. Domenica, al PalaDelMauro, i lupi saranno ospiti del Cus Jonico Basket Taranto, reduce dal ko in trasferta a Sant'Antimo. "Queste partite ci iniziano ad abituare a quelle che comunque saranno le gare di playoff, ora pensiamo ad Avellino": così il coach del CJ Taranto, Davide Olive, ai canali social del club - ha parlato della sconfitta nello scorso weekend mettendo la Scandone nel mirino per l'ultimo match della seconda fase: "Purtroppo nella seconda parte della gara nonostante la partita sia rimasta bellissima con le squadre che si sono date battaglia fino alla fine l'abbiamo messa su un piano che non è a noi congeniale: se noi alziamo troppo il numero dei possessi e si alza troppo la soglia punti, non sempre riusciamo a portare a casa la vittoria. I ragazzi nonostante questi momenti in acui siamo andati sotto non hanno mai smesso di crederci, non hanno mai smesso di lottare. Quindi nessun dramma e pensiamo alla prossima in casa con Avellino".