Scandone, Robustelli: "La salvezza è nelle nostre mani" Il coach irpino: "Daremo un occhio agli altri campi, ma la non-retrocessione passa da noi"

"Domenica saremo ospiti del Cus Jonico Taranto, una squadra costruita con l'obiettivo della promozione". Così Rodolfo Robustelli ha presentato Taranto-Avellino, la prossima gara dei lupi, la penultima di regular season: "Può contare su un roster molto profondo con giocatori di categoria come Stanic, Diomede, Matrone e tanti altri. - ha spiegato il coach della Scandone - Sarà sicuramente una partita dura, l'ultima di regular season contro chi ha fatto un percorso davvero importante con sole tre sconfitte lungo la stagione. Sappiamo però di vivere un momento molto positivo dopo la vittoria con Nardò. Dovremo essere bravi a esprimere la nostra pallacanestro senza pensare al divario in classifica, giocandoci la gara a viso aperto, consapevoli che il destino è nelle nostre mani. Ci sarà il recupero con Ruvo domenica 9. Daremo un occhio agli altri campi, ma la salvezza passa per le nostre mani. Dovremo lottare fino all'ultimo minuto, ma sono fiducioso e stanno provando a seguire le mie richieste".