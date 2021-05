Scandone ko a Taranto (81-73), ma giocherà i playout Catanzaro retrocede direttamente in Serie C: Mastria Sport Academy sconfitta da Sant'Antimo

La Scandone Avellino esce sconfitta dal parquet del Cus Jonico Basket Taranto. Finale di 81-73 per i padroni di casa al termine di un match equilibrato, ma il risultato prezioso in chiave salvezza per i lupi arriva da Catanzaro. La Mastria Sport Academy va ko tra le mura amiche contro la Geko PSA Sant'Antimo (75-80) e la squadra calabrese, ultima in classifica al termine della seconda fase, retrocede direttamente in Serie C. La Scandone giocherà i playout. La posizione dipenderà dall'ultimo match, il recupero con la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, in programma domenica al PalaDelMauro.

Serie B - Girone D

Seconda Fase - Ottava Giornata

CJ Basket Taranto - Scandone Avellino 81-73

Parziali: 20-15, 17-17, 22-23, 22-18

Taranto: Morici 20 (6/7, 2/6), Stanic 17 (0/2, 3/5), Matrone 17 (8/9, 0/0), Diomede 10 (2/2, 2/4), Duranti 8 (2/5, 1/5), Bruno 5 (1/1, 1/3), Azzaro 4 (2/5, 0/2), Agbortabi, Manisi, Divac, Pellecchia, Cianci.

Avellino: Marra 23 (5/12, 3/7), Ani 12 (3/7, 2/6), Riccio 10 (3/4, 1/4), Trapani 8 (1/1, 2/2), Costa 7 (3/9, 0/2), Monina 6 (3/4, 0/0), Sousa 5 (1/2, 1/6), Mraovic 2 (1/1, 0/0), Mazzarese (0/0, 0/3), Scianguetta.